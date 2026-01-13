¿Murió Édgar Vivar? esto se sabe del actor de Chespirito

-

Recientemente salió una supuesta noticia acerca del fallecimiento del actor mexicano, Édgar Vivar, conocido por su personaje de El Señor Barriba en "El Chavo del ocho" ¿cómo se encuentra?

Edgar desmintió los rumores que surgieron en redes sociales acerca de su muerte. Un clip que se compartió en redes hablaba de la muerte de uno de los actores de comedia más queridos.

El clip presentaba faltas de ortografía y la voz utilizada para dar la noticia tenía filtro, además se trataba e una cuenta que no era peroidística.

"No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba (...) No, no me molestan (esa clase de rumores), por el contrario, lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención", declaró a los medios mexicanos.

Vivar, quien también interpretó a Noño, pidió no creer en todo lo que se dice acerca de su salud o su vida, pidiendo mucha prudencia pues asustan a su familia.

"Se me hace muy siniestro eso, juegan con el público, con toda la gente que me quiere, pero eso de popularizarse con esas malas noticias, no se hace... desde luego que sí afectan a mi familia, a muchos amigos míos fuera de México, es feo", dijo al medio De Primera Mano.

El famoso afirma que se vienen nuevos proyectos en la televisión y para le cine. Con 77 años, aseguró que aún tiene fuerzas para continuar con los proyectos.

"Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando, mientras me permita el creador, por ahora estoy bien".

¡Edgar Vivar REACCIONA a 'BROMA' de Carlos Villagrán al llamar 'Ñoño' a un niño! El actor asegura que debe existir un respeto a los fans #DePrimeraMano de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/5exjQywR3i — De Primera Mano (@deprimeramano) January 12, 2026



