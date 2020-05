Neto Bran reclama a Giammattei por decir: "No vayan a Mixco"

Durante el mensaje a la Nación, el presidente Alejandro Giammattei sugirió a los guatemaltecos no visitar la zona 18 y los municipios de Mixco, Villa Nueva y Chinautla. Luego de esta petición, Neto Bran, alcalde de Mixco, reaccionó y reclamó en redes sociales.

Giammattei explicó en una entrevista en Noti7 que la sugerencia de no visitar estos lugares es porque se han registrado brotes de Covid-19, más de diez casos en promedio durante la última semana. Aunque dijo que están controlados agregó que es mejor avisar a la población que evite visitarlos.

El reclamo de Neto Bran

Luego de estas declaraciones, el jefe edil de Mixco, manifestó su molestia en redes sociales, ya que según Neto Bran, desde que inició la crisis denunció a varias maquilas por no contar con los protocolos sanitarios entre sus trabajadores. Una de ellas se ubica en la zona 4 de Mixco.

“Para mi desgracia una maquila en zona 4 de Mixco fue la única que no pude ir a inspeccionar porque usted me mandó a regañar y a pedirme que dejara de hacer operativos. Ahora, que fácil es decir no vayan a Mixco”, agregó Bran.

Bran, incluso, señaló que Giammattei pidió llegar a Casa Presidencial donde le llamó la atención.

Economía informal

El jefe edil de Mixco también pidió al Gobernante agilizar la entrega de los mil quetzales (Q1,000) a los vendedores de la economía informal porque él ya entregó los listados con los datos de los beneficiarios.

“Al día de hoy, yo he mandado tres o cuatro veces los listados con una declaración jurada a su oficina como quedamos el día que nos vimos y aún no se resuelve la entrega del dinero a la economía informal”, añadió.

Finalmente, Bran pidió al mandatario que los mensajes sean claros para “no confundirnos más a todos”.

Soy502 intentó obtener una versión oficial por parte de las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia pero no atendieron a la solicitud de información.

Guatemala registra 703 casos de coronavirus, 612 activos, 72 recuperados y 19 fallecidos, dos de estos ajenos al Covid-19.