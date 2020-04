Los sueños del gimnasta Jorge Vega no los detiene ni el Covid-19

Jorge Vega platicó con Soy502 de sus sueños, sus entrenamientos y sus planes para el futuro, el atleta guatemalteco se enfoca en los Juegos Olímpicos de Tokio que podrían realizarse en 2021.

A Vega y su entrenador los sorprendió el coronavirus cuando regresaban de un viaje a Azerbayián donde compitió y clasificó a la final en salto al potro. Sin embargo, la competición se canceló por la emergencia. A su llegada al país, ambos fueron puestos en cuarentena.

Ahora, su entrenador les asignó a él y al resto de gimnastas trabajos específicos desde una plataforma digital. Tomando las medidas de protección y sanitarias, los deportistas salen de casa para trabajar más fuerte y a fondo.

"Estuve haciendo acondicionamiento físico, hasta hace dos semanas comenzamos en plataforma digital, el profe Rodman Murga nos dicta la preparación que podemos hacer en nuestro entorno. Los lunes miércoles y viernes salimos a correr por la Antigua Guatemala y subimos el cerro de la Cruz y luego lo bajamos despacio", comentó Vega.

"La idea eran los juegos Olímpicos y ya sabemos que para el 2020 no hay competencia, y podría ser para el 2021. En una entrevista el presidente la organización de Tokio dijo que si para el 2021 la pandemia no está controlada se suspenderán definitivamente. Es difícil para los atletas, incluso para los que estábamos buscando la clasificación o los que ya estaban clasificados, es algo que preocupa, de mi parte yo puedo decir que no he parado de trabajar, porque tengo la esperanza de que tarde o temprano voy a estar en unos Juegos Olímpicos", respondió el gimnasta.

"Los aparatos que más uso son el salto al potro y el piso, son aparatos que necesitan un gran espacio y un gran equipo, entonces hemos estado trabajando un fortalecimiento. Gracias al Break Dance pues yo no tengo problemas con hacer acrobacia de superficies duras. El salir a correr me está ayudando a que mis piernas no bajen en masa muscular", comentó.

Según el atleta, la pandemia no le ha cambiado demasiado la vida, pues su rutina no varió demasiado. "Mi vida era desayunar, entrenar, almorzar, desayunar volver a entrenar y luego cenar e ir a descansar. Claro que extraño la gimnasia, pero ahora tengo más tiempo para estar con mi familia y eso también es bonito", enfatizó Vega.

El gimnasta toma esta situación con calma y aunque no hay fechas para volver ya que las instituciones se están guiando por las instrucciones gubernamentales, trabaja en casa para mantenerse en forma y buscar sus objetivos.

Jorge Vega estaba en una cerrada lucha por alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos. Ahora no tiene claro ese panorama.

"No sabemos que va a pasar con la copa de Azerbayián y Qatar, en el ránking de la Federación Internacional de Gimnasia yo estaba tercero y en el otro ránking estaba segundo, pero no sabemos como terminará", explicó.