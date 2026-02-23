Caribe: Nuevo ataque de EEUU contra presunta narcolancha deja tres muertos (video)

El Comando Sur de Estados Unidos compartió el video del momento en que fue atacada y destruida la presunta narcolancha.
OTRAS NOTICIAS: FBI ofrece recompensa por hallar a familia guatemalteca desaparecida en EE. UU.
Un nuevo ataque contra una presunta lancha de narcotraficantes se registró este lunes 23 de febrero y mató a tres personas en el Caribe, informó el Comando Sur estadounidense.
Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de drogas a principios de septiembre del 2024, y el último ataque eleva la cifra de muertos a por lo menos 150.
"La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", señaló el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en una publicación en X que incluye un video de una lancha inmóvil siendo destruida por una explosión.
El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan en América Latina.
El Pentágono ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro.
*Con información de AFP