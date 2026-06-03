La reacción de Bernardo Arévalo tras la aprobación de la Ley Antilavado

-

Arévalo afirmó que la legislación, aprobada por el Congreso durante la noche de este martes 2 de junio, golpeará las finanzas de la corrupción.

OTRAS NOTAS: CIG señala que Ley Antilavado fortalece la reputación financiera y la competitividad

El presidente Bernardo Arévalo celebró la aprobación de la Ley Antilavado y aseguró que la normativa constituye una herramienta fundamental para fortalecer la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y las estructuras financieras que sostienen actividades ilícitas en el país.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en Huehuetenango, el mandatario destacó que la iniciativa fue impulsada por el Gobierno como parte de un conjunto de medidas orientadas a combatir las redes criminales mediante el fortalecimiento de los mecanismos de control financiero.

"Celebramos la aprobación de la ley antilavado. Esta era una iniciativa sumamente importante que nosotros como Gobierno presentamos al Congreso porque es parte del paquete de herramientas que son necesarios para el combate a la corrupción", expresó el gobernante.

El mandatario afirmó que no aprobar la Ley hubiera afectado a miles de familias en el país. (Foto: SCSP / Soy502)

El jefe del Ejecutivo enfatizó que una de las formas más efectivas de enfrentar a las estructuras corruptas es atacar los recursos económicos que les permiten operar y mantenerse activas.

"A los corruptos donde más les duele es cuando uno les golpea en el dinero y entonces por eso hay que ir a evitar las estructuras de lavado de dinero que se utilizan por parte de estas redes criminales", afirmó el presidente.

Según Arévalo, la nueva legislación permitirá al Estado contar con mayores capacidades para detectar, prevenir y combatir operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas, fortaleciendo así las herramientas institucionales para perseguir a organizaciones criminales.

Además de los beneficios en materia de combate a la corrupción, resaltó que la aprobación de la normativa era necesaria para evitar consecuencias negativas para la economía y el sistema financiero guatemalteco.

"Como país estábamos en un enorme riesgo de quedar fuera de los circuitos financieros internacionales por no ajustarnos a las normas internacionales de transparencia que existen", indicó el mandatario.

Explicó que el país se encuentra próximo a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo encargado de verificar el cumplimiento de estándares internacionales relacionados con la prevención del lavado de dinero.

Además de Huehuetenango el gobernante también visitó Quetzaltenango para supervisar el avance de la construcción de infraestructura vial. (Foto: SCSP / Soy502)

"Hay una organización que se llama GAFILAT que está a punto de hacer una revisión de la situación en Guatemala. Si no cumplíamos con los estándares mínimos nos ponían en una lista, lo que llaman una lista gris", señaló el gobernante.

Advirtió que una eventual inclusión en esa categoría habría tenido repercusiones directas sobre la economía nacional, afectando tanto a empresas como a ciudadanos.

"Los países en la lista gris son países que ya no pueden integrarse libremente a los flujos financieros", afirmó el presidente.

De acuerdo con Arévalo, las consecuencias de una eventual incorporación a esa lista habrían impactado aspectos sensibles para la población, entre ellos las remesas familiares, las operaciones comerciales y el acceso a servicios financieros internacionales.

LEA TAMBIÉN: AmCham afirma que Ley Antilavado fortalece un entorno de negocios más transparente

"Eso hubiera afectado a las familias, a los negocios, a la posibilidad de mover dinero fuera y dentro de Guatemala. Hubiera encarecido muchísimo las remesas", agregó el mandatario

Atribuyó la aprobación de la ley a la decisión tomada por el Congreso de la República y consideró que el país cuenta ahora con una herramienta clave para fortalecer la transparencia financiera y continuar avanzando en los esfuerzos de combate a la corrupción.

"Afortunadamente y gracias a la decisión del Congreso de la República del día de ayer, hoy contamos con una herramienta que va a ser esencial para continuar avanzando en la lucha contra la corrupción", concluyó el jefe del Ejecutivo.