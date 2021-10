La llamada de Arjona que sorprendió a "Panchorizo"

Así fue como el acróbata y actor viajó por el mundo en la gira "Circo Soledad".

El artista guatemalteco Pancho Toralla conocido por su personaje "Panchorizo" reveló en una entrevista cómo fue invitado por Ricardo Arjona para ser parte de una de sus giras más emblemáticas.

En una conversación en el podcast llamado "Los Pelex", el payaso, acróbata y actor dijo que recibió una llamada que no podía creer donde lo invitaban a ser parte de la gran gira "Circo Soledad".

"Llaman por teléfono mano y me dicen: 'vos, te llama Ricardo Arjona' y yo... ¡ah! qué broma esta más pesada, de hecho no fue Ricardo Arjona, era, su... ¿cómo se dirá?, su asistente o manager desde Miami y me dice: 'Hola ¿qué tal?, te habla... para chambear' y yo ¡na!", expresó.

"¿Así de la nada?, no habías recibido antes pinceladas ¿nada?", preguntó Juank, uno de los moderadores del programa.

"¿Hace cuánto fue?", preguntó Richi, otro de los encargados del Podcast. "Hace 5 años, ¡Santísima Virgen de... está duro recordar! contestó.

"¡Entonces caigo y ahí sale el hombrón!, la llamada... era lo que no entendía ¿es un casting, una prueba?, pero en estos tiempos si alguien quiere ver tu trabajo está en las redes!", dijo Toralla. "El llamado ya era para hablar del proyecto", explicó.

A la pregunta de cómo fue el momento en que conoció en persona al cantautor él respondió:

"Sin ser mamón ¡es impresionante!, primero porque mide como 3 metros, a parte tiene una presencia cabrona... yo tratándome de hacer el cool le digo: ¡hola!, te da la mano y te envuelve, como Chewbacca (personaje de Star Wars)", explicó entre risas.

Pablo, el tercer anfitrión le dijo: "En ese momento pensaste ¿voy a ser serio aquí?" y Pancho le respondió: "transparente como aquí, no soy tan multipersonaje" dijo entre risas.

"Panchorizo" participó en la gira "Circo Soledad" de Ricardo Arjona que tuvo una duración de 2 años y se presentó en más de 16 países a partir de 2017.

También contó anécdotas de esa gira como el día en que los instrumentos se atrasaron en uno de los conciertos y él tuvo que entretener al público mientras resolvían que todo llegara y fuera colocado para iniciar el show.

