Partido de Xelajú vs. Monterrey provocará congestionamiento este miércoles

El encuentro deportivo programado para esta noche afectará el tránsito vehicular en inmediaciones del estadio Cementos Progreso y la zona 6 capitalina.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) estima que este miércoles 4 de febrero se incrementará la afluencia vehicular sobre el bulevar La Pedrera, zona 6, e impactará el tránsito en la calle Martí y calzada José Milla y Vidaurre.
Esto debido a que a las 19:00 horas se enfrentará Xelajú ante Monterrey de México, en el estadio Cementos Progreso por el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Por lo tanto, los agentes de la PMT se encuentran desde ya realizando los trabajos para mejorar la movilidad vehicular en la zona.
Asimismo, las autoridades le solicitan a los automovilistas que conduzcan con precaución en el sector y de ser posible, no transitar por esa zona para evitar mayor congestionamiento.