Hombre es acusado de pedir trabajo como agente de seguridad y luego robarse las armas

El detenido mantenía comunicación con estructuras criminales en Cobán, a quienes ya les había vendido armamento.

Tras algunas investigaciones se realizó la captura de José Daniel Tut, de 22 años quien ha sido señalado por pedir trabajo en empresas de seguridad y robar las armas que le asignaban.

Investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), lo observaron y lograron ubicarlo en la colonia Floresta, zona 13.

El sindicado se encontraba afuera de su casa cuando vio llegar a los investigadores a quienes intentó evadir indicando que esa no era su casa, pero por medio del dispositivo MI3, los detectives confirmaron su identidad.

Entre los medios de prueba que se localizaron e incautaron, las autoridades localizaron un celular, del cual se lograron recuperar varias conversaciones que Tut mantenía con estructuras criminales en Cobán a quienes ofrecía y ya había vendido cinco armas de fuego.

Según las investigaciones es responsable del hurto de cinco armas de fuego de distintas empresas de seguridad privada. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, dijo, "la forma de operar del ahora detenido era solicitar trabajo como guardia de seguridad privada y luego de unos días reportaba como robada el arma, misma que él se encargaba de negociar y entregar, luego renunciaba argumentando problemas de salud y se iba a otra empresa a solicitar trabajo, se tiene el seguimiento de al menos cinco armas que fueron hurtadas, pero las investigaciones continúan y es probable que se descubran otros robos", agrego el vocero.

La orden de su detención fue emitida el 28 de enero de este año, esto luego de que los investigadores lograran reunir varias pruebas en su contra.

Fue ubicado y capturado en la colonia la Floresta, zona 13. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)