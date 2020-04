Pepe Mujica y Residente hablaron del Covid-19 en un "live"

El músico puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido mundialmente como Residente de Calle 13, conversó este viernes con el famoso y respetado expresidente uruguayo José Mujica, a quien conoció años atrás en Uruguay.

Lo hicieron a través de Instagram mediante un formato de pregunta-respuesta en donde Residente fue quien llevó el hilo de la conversación, que en su mayor parte estuvo guiada por el tema de Coronavirus. Esta es una práctica que el cantante ya realizó de forma similar con Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Muy a su peculiar estilo, Pepe Mujica respondió entre poesía, ternura, risas y nutridos discursos socialistas; desde su hogar y con guantes de agricultor. Te sorprenderás de sus respuestas. El video tiene más de 1millón 500mil reproducciones.

ASÍ SE ANUNCIÓ EL CONVERSATORIO

View this post on Instagram A post shared by René Pérez Joglar (@residente) on Apr 2, 2020 at 2:06pm PDT Tras contarle su situación en Puerto Rico y criticar al presidente estadounidense, Donald Trump, por las medidas para enfrentar el Covid-19, Residente pasó a hacerle preguntas a Mujica, en su mayoría enviadas por sus seguidores de Instagram.

"¿Cómo Uruguay logró ser un referente de desarrollo y equilibrio entre lo social y económico para Latinoamérica?", fue la primera pregunta.

Mujica explicó: "Un poco, los países son hijos de su historia".

La conversación fue por muchos lados, desde el capitalismo, las grandes empresas, las libertades individuales y demás, todo en el marco de la pandemia de coronavirus.

MÍRA Y ESCUCHA AQUÍ LA PLÁTICA COMPLETA:

"Por 1910 tuvimos un presidente medio rayado para su época que separó la iglesia del Estado, que le dio a la mujer la posibilidad del divorcio por su sola voluntad, que reconoció las ocho horas de los trabajadores y que hizo una cantidad de reformas sociales, nacionalizó la producción de energía eléctrica y fundó los bancos del Estado. Si hubiéramos sido un país de 50 millones de habitantes, la historia política diría que la socialdemocracia se inventó en Uruguay", señaló.

"Pero como somos así (chiquitos), marchamos en el pelotón. Siempre fuimos en América Latina los que mejor distribuimos, no porque seamos muy buenos ni porque no tengamos problemas, sino porque en relación al barrio hemos tenido una política más social. Siempre. Tenemos derecha y tenemos izquierda. Nuestra izquierda no es tan tan y nuestra derecha no es tan tan. Este es un país de penillanuras, la montaña más alta tiene 500 metros. En el contexto de América Latina, siempre hemos distribuido mejor", continuó el exmandatario.

