PNC informa que no hay capturas por los disturbios de la USAC

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Los estudiantes habían detenido a uno de los presuntos responsables de haber tomado la USAC y posteriormente lo habrían entregado a la PNC.

EN CONTEXTO: Estudiantes detienen a uno de los presuntos responsables de toma de la USAC

Aunque se había informado que uno de los presuntos encapuchados, señalado de participar en la toma del campus central de la Universidad de San Carlos (USAC), fue capturado por estudiantes y posteriormente entregado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en medio de los disturbios registrados.

César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), aclaró que durante el enfrentamiento no se reportaron capturas.

"Agentes de la PNC buscan mediar y llegar a un acuerdo entre los involucrados; sin embargo, la tensión continúa en el interior y exterior de la universidad", señaló.

Los estudiantes habían entregado a las fuerzas de seguridad a uno de los presuntos responsables de la toma de la USAC. (Foto: Edgar Pocón/Colaborador)

El cierre de las instalaciones universitarias se registra previó al proceso de elección de rector para el período 2026-2030.

En el que estudiantes de las facultades de Odontología y Veterinaria han intentado ingresar al campus, debido a que al menos 250 animales requieren ser alimentados y recibir atención médica.

Durante estos intentos, los encapuchados han lanzado morteros y gases lacrimógenos contra los estudiantes, lo que dejó como saldo tres personas heridas, así como severos daños en dicha casa de estudios, debido a que usaron la fuerza y violencia para reabrir el plantel.