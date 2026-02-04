Postuladora recibe tachas contra 38 aspirantes a magistrados del TSE

La Comisión de Postulación del TSE se reunió este miércoles para conocer las tachas presentadas en contra de los aspirantes.
Durante tres días, la Comisión de Postulación para elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió tachas o impedimentos en contra de los 181 aspirantes a magistrados.
En total recibieron 54 tachas en contra de 38 aspirantes, a quienes señalan de tener impedimento o no ser idóneos en el cargo.
La Comisión sostuvo una sesión en la que leyeron las 54 tachas presentadas; posteriormente informaron que los aspirantes tendrán cinco días para presentar sus pruebas de descargo.
Aspirantes con tachas
El Movimiento Pro Justicia compartió el listado de los 38 aspirantes con tachas, así como el nombre de quien las presentó.
Ahora, estos aspirantes podrán presentar sus pruebas de descargo, posteriormente, la Comisión decidirá si acepta o no las mismas.