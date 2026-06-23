Arévalo rechaza críticas de Samuel Pérez sobre AeróMetro y reivindica el Metro Riel

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Ante señalamientos hechos por el legislador gobernante asegura que Metro Riel se mantiene como prioridad de Gobierno.

El presidente Bernardo Arévalo respondió a los señalamientos del diputado Samuel Pérez, quien acusó al Gobierno de convertir el proyecto del AeróMetro en una prioridad presidencial y de favorecer políticamente al alcalde capitalino Ricardo Quiñónez.

Aunque el mandatario no mencionó directamente al legislador ni respondió de forma personal a sus señalamientos, sí insistió en varias ocasiones en que existe desinformación respecto al papel del Ejecutivo en el proyecto impulsado por la Municipalidad de Guatemala.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente diferencia de criterios entre sectores del oficialismo representados en el Congreso y el Organismo Ejecutivo.

El pasado 16 de junio Pérez cuestionó públicamente la firma de una adenda entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y las municipalidades de Guatemala y Mixco para coordinar proyectos de movilidad.

En aquella ocasión, el diputado escribió en su cuenta de X: "El AeroMetro no solo es un proyecto ineficiente e inútil, tiene un origen muy corrupto que ya denunciamos. ¿Cómo así que es una prioridad lavarle la cara a Quiñónez? Vamos a indagar a fondo sobre este tema".

El diputado Samuel Pérez criticó directamente al Ejecutivo. (Foto: Archivo / Soy502)

Posteriormente, en entrevista con Soy502, Pérez afirmó que era "completamente vergonzoso" que el AeróMetro se presentara como una prioridad presidencial.

Asimismo, sostuvo que el proyecto contemplado en el plan de Gobierno era el Metro Riel y no el sistema de transporte por cable promovido por la comuna capitalina.

Consultado sobre esos señalamientos, Arévalo buscó remarcar la diferencia entre ambos proyectos y reiteró que el AeróMetro no forma parte de las prioridades de inversión del Ejecutivo.

"Primero, el AeróMetro es un proyecto de la Municipalidad de Guatemala, no es un proyecto del Gobierno, la Municipalidad es el que asume todas las responsabilidades", afirmó el presidente.

El mandatario explicó que la participación del Ejecutivo se limita al cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias que corresponden a distintas instituciones del Estado, entre ellas el CIV y el Ministerio de Ambiente.

"Nosotros ahí no tenemos ni diseño, ni financiamiento, ni nada, más que lo que la ley nos indica que tenemos que hacer", indicó el gobernante.

También rechazó la idea de que el Gobierno haya abandonado o relegado el Metro Riel, por el contrario, lo mencionó repetidamente como la principal apuesta de movilidad de su administración.

"El Gobierno nunca ha renunciado al proyecto del Metro Riel", aseguró el jefe del Organismo Ejecutivo.

Añadió que actualmente existen conversaciones con el Gobierno del Reino Unido para una posible contratación relacionada con la construcción de un sistema ferroviario metropolitano.

Arévalo enfatizó que "esa es la prioridad del Gobierno" y remarcó la diferencia entre ambas iniciativas.

El AeróMetro es un proyecto municipal que avanza en su fase de construcción. (Foto: Archivo / Soy502)

"El Metro Riel es el proyecto del Gobierno de la República y no sé qué confusión, desinformación, circuló, como que si el Gobierno estuviera adoptando el AeróMetro", declaró el presidente.

El mandatario evitó identificar a los responsables de esa supuesta desinformación e insistió en que el AeróMetro corresponde exclusivamente a la Municipalidad de Guatemala y que el Ejecutivo únicamente tramita los permisos que exige la ley.

Explica el acuerdo

Durante la conferencia, Arévalo también explicó el contenido de los documentos suscritos entre el Gobierno y la Municipalidad de Guatemala, los cuales fueron objeto de críticas por parte del diputado oficialista.

Según detalló, uno de los acuerdos establece las responsabilidades que corresponden a cada institución para la implementación del Aerómetro, particularmente en materia de licencias ambientales, construcción y derecho de vía.

"El Gobierno ni invierte, ni diseña, pero tenemos que, como Gobierno, asegurarnos el cumplimiento de ciertas normas", sostuvo el gobernante.

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Asimismo, explicó que el segundo acuerdo está directamente vinculado con la ejecución del Metro Riel.

De acuerdo con el presidente, la Municipalidad mantenía derechos de intervención sobre parte de la vía férrea derivados de un contrato suscrito durante la administración de Alejandro Giammattei.

"Lo que hicimos fue revertir ese derecho para que ahora sea exclusivamente el Gobierno de la República el que pueda incidir en la construcción del Metro Riel", afirmó el mandatario.

Las declaraciones de Arévalo evidencian una nueva discrepancia entre el Ejecutivo y el grupo de diputados oficialistas del grupo Raices, quienes han cuestionado públicamente la relación institucional entre el Gobierno y la administración de Ricardo Quiñónez.