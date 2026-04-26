Pretendían vender semillas de marihuana y terminaron capturados

-

Seis hombres terminaron capturados cuando pretendían vender semillas de marihuana.

La tarde de este domingo 26 de abril, las autoridades policiales notificaron la captura de seis hombres que fueron sorprendidos cuando vendían semillas de marihuana en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil, el hecho ocurrió en la 22 calle y 17 avenida de la zona ya mencionada y fueron agentes policiales antinarcóticos de la SGAIA-PNC quienes aprehendieron a los seis hombres.

Los capturados deberán enfrentar a la justicia. (Foto: PNC)

Durante el operativo se localizaron 18 bolsas con semillas de marihuana, con un avalúo de Q8 mil 160, las cuales fueron incautadas para fortalecer las investigaciones correspondientes.

Tras el hecho, los señalados fueron trasladados a Torre de Tribunales donde fueron puestos a disposición de la justicia.

Al menos 18 bolsas con semillas de marihuana fueron incautadas. (Foto: PNC)

Uno de ellos con antecedentes

Cuando los agentes realizaban la identificación de los ahora capturados, determinaron que el último de ellos tenía antecedentes e ingresos a la cárcel.

Esto por dos casos en los que fue señalado del delito de promoción y fomento en diciembre de 2014 y homicidio en grado de tentativa en mayo de 2018.