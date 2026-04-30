Ligan a proceso a hombre que habría asaltado y disparado contra su víctima

El sindicado es señalado de cometer violentos asaltos en el tránsito de la zona 13 capitalina.
EN CONTEXTO: Capturan a presunto asaltante señalado de robarle y dispararle a sus víctimas
El Ministerio Público (MP) informó este jueves que Milton Gabriel López García, de 25 años, fue ligado a proceso por los delitos de asesinato en grado de tentativa y robo agravado.
Esto luego de que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio lograra que el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dictara auto de procesamiento y prisión preventiva contra el sindicado.
A López García se le acusa de que, el 27 de enero del presente año, junto a otros dos hombres en la 5a. calle de la zona 13 capitalina, interceptaron a la víctima quien se movilizaba en su vehículo, le robaron y dispararon, según indicó el MP.
Este hombre fue capturado el pasado miércoles 29 de abril en cumplimiento de orden de aprehensión, en el sector conocido como "La Cuchilla" de la colonia El Mezquital, en la zona 12 de Villa Nueva.