Proponen ampliar licencias laborales por duelo familiar

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Con esta reforma al Código de Trabajo se busca ampliar la protección laboral en momentos de duelo sin afectar los ingresos de los trabajadores.

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Este jueves 30 de abril se presentó una iniciativa de ley en el Congreso que busca reformar el Código de Trabajo para ampliar las licencias con goce de salario por duelo familiar.

La propuesta plantea modificar el numeral 1 de la literal "ñ" del artículo 61 del Decreto 1441. Con ello, se incorporaría el derecho a tres días de licencia remunerada en caso de fallecimiento no solo de padres o hijos, como ya lo establece la ley, sino también de abuelos y hermanos.

Trabajadores podrían acceder a tres días de licencia por fallecimiento de familiares cercanos. (Foto: Cortesía)

También se detalla que este permiso aplicaría cuando ocurra el fallecimiento del cónyuge, la persona unida de hecho, padres, hijos, abuelos o hermanos del trabajador.

Según el diputado oficialista Raúl Barrera, la reforma responde a la necesidad de reconocer el impacto emocional y las gestiones que implica la pérdida de familiares cercanos que actualmente no están contemplados en la normativa.

La iniciativa pretende fortalecer los derechos laborarles en situación de duelo. (Foto: Cortesía)

"El Código de Trabajo actualmente prevé causales de licencia con goce de salario a los trabajadores en caso de fallecimiento de los padres y de los hijos, pero no prevé el escenario del fallecimiento de los hermanos y de los abuelos. Y resulta doblemente doloroso para un trabajador enterarse del fallecimiento de un hermano y no poder acompañar las diligencias administrativas, ni el duelo que es consecuencia de esta pérdida", indicó.

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Asimismo, señaló que la propuesta tendría alcance tanto en el sector público como en el privado, incluyendo a trabajadores bajo distintas modalidades de contratación, al considerar que el Código de Trabajo se aplica de forma supletoria en las relaciones laborales del Estado.