Proponen reforma a la Ley del IRTRA para incluir a más empresas

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Buscan reformar la Ley del IRTRA para permitir que más empresas privadas se adhieran voluntariamente mediante un aporte del 1%.

Una iniciativa presentada en el Congreso propone reformar el Decreto 1528, Ley de Creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de Guatemala (IRTRA), con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios de recreación para trabajadores del sector privado que actualmente no están cubiertos por el régimen vigente.

La propuesta sostiene que la recreación constituye un derecho social y que el modelo actual limita este beneficio a los trabajadores de empresas sujetas al impuesto destinado al funcionamiento del IRTRA que deja fuera a otras entidades privadas.

El aporte voluntario del 1% será cubierto exclusivamente por las empresas, sin generar ningún tipo de descuento para los trabajadores. (Imagen: captura de pantalla)

Esta iniciativa plantea crear un mecanismo que permita incorporar a más empresas de manera voluntaria. Entre los cambios se contempla sustituir el impuesto actual por un aporte voluntario equivalente al 1% de la planilla salarial que sería cubierto por las empresas o patronos y no representaría descuentos para los trabajadores.

Además, las entidades que decidan adherirse podrían otorgar a su personal y sus familias acceso a los centros recreativos del IRTRA.

La iniciativa también establece que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) sería el encargado de recaudar ese aporte junto con sus contribuciones ordinarias y trasladarlo posteriormente al IRTRA.

El proyecto de ley defiende la recreación como un derecho social que no debe limitarse al modelo impositivo vigente. (Foto: Archivo/Soy502)

Asimismo, recibiría un porcentaje de los recursos recaudados para cubrir los costos administrativos derivados de esa gestión.

La propuesta también dispone que el aporte voluntario pueda deducirse de las utilidades líquidas de las empresas participantes y deroga las disposiciones que se opongan a la reforma.

Esta iniciativa está dirigida a empresas formales afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Derecho a la recreación

Según la diputada Lucrecia De Palomo, ponente de la iniciativa 6762, esta reforma surgió de las inquietudes planteadas por instituciones educativas que hace más de dos años fueron notificadas de que ya no podrían utilizar las instalaciones del IRTRA, pese a haber contribuido durante décadas al sistema.

Según De Palomo, las gestiones realizadas desde el Congreso permitieron conocer que la exclusión obedecía a un acuerdo de la Junta Directiva del IRTRA relacionado con cambios efectuados previamente a la ley.

Las empresas que decidan sumarse a este modelo podrán deducir el aporte voluntario de sus utilidades líquidas. (Imagen: captura de pantalla)

También explicó que la iniciativa fue elaborada con el propósito de modificar esa legislación para que todas las empresas privadas puedan participar nuevamente en el sistema del IRTRA y brindar ese beneficio a sus trabajadores.

La diputada De Palomo señaló que entre los sectores afectados por la exclusión se encuentran trabajadores de centros educativos, campesinos.

Además, indicó que, solo en el ámbito educativo, se estima que más de 350 mil personas dejaron de tener acceso a los servicios del IRTRA, pese a que muchas contribuyeron al sistema durante entre 40 y 50 años.

“ La recreación es un derecho humano y todos estos sectores tienen ese derecho ” Lucrecia De Palomo , Diputada ponente de la iniciativa

De Palomo enfatizó la importancia de la propuesta al considerar que la recreación es un derecho humano y que debe estar al alcance de todos los trabajadores del sector privado. En ese sentido, afirmó que la reforma pretende restituir un beneficio que fue retirado a distintos sectores sin una explicación suficiente.

Hasta el momento la iniciativa ya fue presentada en la Dirección Legislativa del Congreso, sin embargo todavía no ha sido conocida por el Pleno para su envío a comisión.