Pugna entre alcaldes y Ejecutivo por señalamiento de frenar proyectos de desarrollo

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Los señalamientos del Ejecutivo generan fricción y algunos gobiernos locales reclaman respeto a sus competencias y facultades legales.

OTRAS NOTAS: Denuncian que algunas municipalidades frenan proyectos de infraestructura

Durante la sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), se evidenció tensión entre el Organismo Ejecutivo y varias municipalidades por la ejecución de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo del país.

Mientras el Gobierno insistió en que algunas obras permanecen detenidas por oposición de autoridades locales, alcaldes respondieron que no se trata de bloquear inversiones, sino de exigir que los procedimientos se ajusten a la ley.

El debate surgió luego de una intervención de Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, quien hizo un llamado a las autoridades municipales y a otras instituciones a colaborar en la aprobación de proyectos relacionados con la expansión del sistema eléctrico nacional.

Ventura destacó que el Gobierno impulsa la meta de universalizar el servicio de electricidad mediante inversiones respaldadas por préstamos internacionales que suman US$ 375 millones (Q 2,872.5 millones).

Durante la sesión del Conadur, el ministro de Energía y Minas llamó a las municipalidades a colaborar en la ejecución de proyectos energéticos que buscan fortalecer el suministro eléctrico nacional. (Foto: SCSP / Soy502)

Señaló que la expansión de la red no puede concretarse únicamente con nuevas conexiones si no se desarrollan simultáneamente proyectos de generación y transmisión de energía.

Según el funcionario, existen numerosas obras detenidas por distintos factores, entre ellos conflictos sociales y, en algunos casos, la oposición de alcaldes.

Como ejemplo mencionó proyectos de transmisión eléctrica que buscaban reforzar el suministro hacia Petén mediante adecuaciones en estructuras existentes sobre el área del río Dulce, las cuales, afirmó, no pudieron ejecutarse debido a diversas oposiciones.

"Ese es un llamado a la reflexión", expresó Ventura al advertir que la negativa a determinados proyectos puede afectar no solo a un municipio específico, sino a regiones enteras que dependen de una infraestructura eléctrica más robusta.

Las declaraciones del ministro se producen un día después de que el presidente Bernardo Arévalo pidiera públicamente a las municipalidades evitar acciones que obstaculicen proyectos que considera necesarios para el desarrollo económico y la atracción de inversiones en el país.

Alcalde rechaza señalamientos

La postura del Ejecutivo encontró una respuesta inmediata durante la misma sesión del Conadur, pues el alcalde de San José Acatempa Walfred Castillo, tomó la palabra para rechazar que las municipalidades se opongan a los proyectos por simple obstinación.

Castillo afirmó que recientemente su municipio fue señalado como responsable de frenar un proyecto de generación de energía mediante.

Sin embargo, sostuvo que el problema radica en supuestas inconsistencias en los permisos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

El alcalde de San José Acatempa aseguró que las municipalidades no se oponen al desarrollo, sino que exigen que las inversiones cumplan con los procedimientos legales establecidos. (Foto: SCSP / Soy502)

De acuerdo con el jefe edil, las licencias fueron emitidas para una ubicación correspondiente a otro municipio de Jutiapa, mientras que la planta se estaría desarrollando físicamente dentro del territorio de San José Acatempa.

"No es que nosotros queramos entorpecer procesos, pero hay procesos legales que no se pueden omitir", afirmó Castillo durante su intervención.

El alcalde aseguró que su comuna nunca fue requerida para emitir autorizaciones relacionadas con el proyecto y cuestionó que se responsabilice a la municipalidad de obstaculizar una inversión cuando, según su versión, existen irregularidades previas en la documentación y localización del terreno donde se desarrolla la obra.

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Además, advirtió que si las autoridades competentes no revisan los permisos otorgados, la municipalidad podría presentar denuncias para que se investigue el caso.

Castillo insistió en que los alcaldes no están en contra del desarrollo ni de las inversiones, pero sostuvo que las obras deben ejecutarse respetando los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

"Nosotros estamos claros que el desarrollo es necesario, debe ser sostenible y debe ser tangible, pero no vamos a ir en contra de la ley", manifestó el jefe edil.