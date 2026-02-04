¡Queda grabado! Imprudencia provoca un accidente de tránsito (video)

Los conductores cayeron sobre la cinta asfáltica tras haber impactado con sus vehículos.
Una colisión quedó grabado por una cámara de seguridad en una de las calles de barrio El Calvario, en Quetzaltenango.
En las imágenes se observa el momento en que un vehículo de dos ruedas cruza de manera imprudente hacia su izquierda, sin percatarse que en el carril contrario se acercaba otro vehículo del mismo tipo.
Por lo tanto, este segundo conductor no logra frenar a tiempo e impacta en un costado del vehículo que se había cruzado, ante la mirada de las personas que transitaban por la zona.
Aparentemente, ambos conductores sufrieron heridas leves y según las imágenes se levantan. Pese a lo ocurrido, no hubo mayores daños y segundos después uno de ellos opta por retirarse del lugar sin inconvenientes.