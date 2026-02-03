El reclamo de Flick: "Estoy disgustado porque fallamos mucho en ataque"

-

Tras imponerse por 1-2 al Albacete y asegurar su clasificación para las semifinales de la Copa del Rey, el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, destacó el compromiso y la resistencia de su equipo hasta el último minuto del encuentro.

OTRAS NOTICIAS: Barcelona espanta fantasmas en Albacete y ya está en semifinales

En su comparecencia ante los medios en el Estadio Carlos Belmonte, el entrenador alemán subrayó que el conjunto azulgrana generó numerosas oportunidades, aunque volvió a mostrar falta de acierto de cara a puerta. "El partido terminó siendo muy ajustado, pero podríamos haberlo resuelto antes. En líneas generales, fuimos merecedores del triunfo", afirmó.

Flick también quiso reconocer el mérito del rival, resaltando el excelente recorrido del Albacete en el torneo copero, donde previamente había logrado eliminar a equipos de la talla del Celta y el Real Madrid.

Albacete 1️⃣-2️⃣ FC Barcelona pic.twitter.com/GSZwWh7e4J — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2026

El técnico no ocultó el desgaste físico acumulado por sus futbolistas, explicando que el cansancio era lógico después de afrontar tres compromisos en un corto periodo de tiempo. Aun así, valoró especialmente la importancia de superar una eliminatoria a partido único que permite al Barça seguir soñando con el título.

Por último, dedicó unas palabras al defensor uruguayo Ronald Araújo, protagonista del segundo gol barcelonista y que volvió a ser titular tras un periodo complicado a nivel personal. Flick destacó la relevancia del tanto para reforzar su confianza: "Debe ir poco a poco. Este gol le ayudará a creer más en sí mismo. El equipo está con él y lo apoyamos plenamente".