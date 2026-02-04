Esto hallaron en el apartamento de Eleonora Macz, trabajadora municipal

-

Cuando las autoridades entraron a su apartamento encontraron varios indicios, entre ellos una botella de whisky.

Eleonora Macz, quien laboraba para la Municipalidad de Cobán, fue localizada sin vida el pasado 30 de enero en un apartamento ubicado en la zona 1 de Cobán.

Mario Guzmán, su pareja, fue quien la encontró muerta en la habitación.

De acuerdo a Guzmán, dejó de recibir información de su novia, por ello decidió hablar con amigos y compañeros de la joven para ver si se había presentado a la municipalidad, pero la respuesta fue negativa.

Según su testimonio, se encaminó, en compañía de una amiga de Eleonora, al departamento donde descubrió la escena. Además, confirmó que previo a su fallecimiento, habría recibido amenazas por parte de un hombre.

(Foto: redes sociales)

Esto hallaron en su habitación

El procesamiento de la escena estuvo a cargo de la Fiscalía de Distrito de Cobán, sin embargo, por la especialidad, el caso fue remitido a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, quienes, a través de un informe, confirmaron que en la habitación de Macz fue localizado un celular rosado, un cincho de tela y una botella de whisky.

El informe también detalla que la víctima sufría acoso y agresiones en su trabajo y por parte de familiares.

La noche antes de su muerte, Macz se habría comunicado con su novio y le habría enviado varios audios en los que señalaba que estaba cansada de las cosas que le ocurrían.