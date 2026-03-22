Declaratoria de Huelga termina en golpes en pleno CUNOC (video)

Entre patadas, golpes y palos, terminó el acto de Declaratoria de la Huelga en las instalaciones del Centro Universitario de Occidente (CUNOC).
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De acuerdo con la información, un concierto y este acto inaugural en vísperas de la "Huelga de Dolores", se realizó las instalaciones del CUNOC, en Quetzaltenango.
Lo sería una celebración y conmemoración universitaria, se convirtió en una pelea entre estudiantes.
Los miembros del movimiento estudiantil de la Facultad de Ingeniería del CUNOC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se pronunciaron tras el incidente entre estudiantes durante la declaratoria general.
Sin embargo, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, afirmaron no tener relación con los conflictos generados la noche del 21 de marzo, en donde varios estudiantes resultaron heridos.
"La Huelga merece respeto, merece dignidad, y sobre todo, merece volver a sus raíces", dijeron los miembros del movimiento estudiantil.