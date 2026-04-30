Rivera Clavería señala que Arévalo busca fortalecer el Ministerio Público

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Este jueves es el último día de las entrevistas entre Bernardo Arévalo con candidatos a ocupar la dirección de la Fiscalía nacional.

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El abogado Julio César Rivera Clavería se convirtió este jueves en el quinto aspirante a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) en reunirse con el presidente Bernardo Arévalo.

El encuentro forma parte del proceso de entrevistas que desarrolla el Ejecutivo previo a la designación del nuevo titular del ente investigador y se llevó a cabo a las 15.30 horas en el Palacio Nacional de la Cultura.

A su salida, el aspirante ofreció declaraciones a la prensa, en las que destacó el interés del mandatario en fortalecer la institución.

Julio César Rivera Clavería fue el quinto aspirante a fiscal general que se reunió con el presidente Bernardo Arévalo.



José Pos pic.twitter.com/dqtp7dJ6gp — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 30, 2026

"El presidente está interesado en que se fortalezca el MP en beneficio del país", afirmó Rivera Clavería.

Consultado sobre los temas abordados durante la entrevista, el abogado indicó que la conversación giró principalmente en torno a su propuesta para dirigir el Ministerio Público.

"Básicamente lo que se tocó fue directamente relacionado con mi plan de trabajo. Fue el tema central porque es parte de lo que nosotros planteamos como candidatos a fiscal general", explicó el abogado.

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La entrevista forma parte de la fase final de evaluación de los aspirantes incluidos en la nómina remitida por la Comisión de Postulación.

El proceso de elección de fiscal general es un proceso que se desarrolla bajo atención pública por la relevancia de la designación y los desafíos institucionales que enfrenta el Ministerio Público.