Mujer iba a lavarse las manos cuando una serpiente la atacó

-

El incidente sucedió en la oscuridad de la noche.

Una mujer fue atacada por una serpiente en su domicilio cuando iba a lavarse las manos en la pila de su domicilio, ubicada en San José la Máquina, Suchitepéquez.

Familiares llamaron a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes auxiliaron a Maritza Gualip de 19 años, que presentaba mordeduras de serpiente en la mano izquierda.

Los socorristas trasladaron con rapidez a la víctima de la serpiente. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Socorristas llegaron al lugar y posteriormente la víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango.

Según la información compartida por la familia de Gualip, ella iba a lavarse las manos y al tomar la palangana, la serpiente atacó, por lo que gritó. Cuando salieron a ver qué ocurría, el reptil ya se había ido hacia la maleza.

Familiares indicaron que estaban seguros de que se trataba de una coral, pero debido a la oscuridad de la noche no pudieron observarla con detenimiento.