Sin Mou ni Prestianni, Real Madrid buscará el pase a octavos ante el Benfica

-

El Real Madrid recibe este miércoles (2:00 p.m. en vivo por ESPN) al Benfica en la vuelta del playoff de la Champions (1-0 en la ida para el conjunto español) sin que se hayan apagado los fuegos de la denuncia de Vinicius por los insultos racistas que le habría dirigido Gianluca Prestianni en Da Luz.

OTRAS NOTICIAS: Mourinho y Prestianni llegan al Bernabéu y desafían a la UEFA

Sin embargo, la suspensión cautelar infligida el lunes por la UEFA al atacante argentino por haber llamado "mono" al brasileño podría rebajar la tensión y devolver el protagonismo al balón en un choque entre dos clubes que figuran en el palmarés de la máxima competición europea, y que se juegan una plaza en octavos.

Máxime cuando tampoco estará en el feudo merengue el que fuera inquilino del banquillo local entre 2010 y 2013 José Mourinho, actual entrenador de Las Águilas, que fue expulsado en la ida.

Mientras no se descartaba que su antigua afición le tributase algún tipo de homenaje, las declaraciones del técnico de 63 años acusando a Vinícius de haber provocado con su baile en la celebración del único tanto del partido no han sentado bien en la "casa blanca".

MAÑANA. BERNABÉU. CHAMPIONS LEAGUE. pic.twitter.com/1yCW74mTAF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 24, 2026

¿Venganza?

Más allá de los factores extradeportivos, Real Madrid y Benfica son dos equipos con cuentas pendientes y que se tienen ganas. Será su tercer enfrentamiento en menos de un mes, después del duelo en la última fecha de la fase de liga que cayó de lado luso (4-2), y de la ida del playoff con venganza madridista (1-0).

Ambos clubes protagonizaron la final de la Copa de Europa, antecesora de la Champions, en 1962, con victoria para los lisboetas, que sin embargo han fracasado en sus cinco últimas eliminatorias UEFA contra equipos españoles.