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Supercopa Bantrab inicia este sábado con la participación de Xelajú y Antigua

  • Por Pablo Arrivillaga
26 de junio de 2026, 17:53
Los dos representantes de Liga Mayor que jugarán este sábado buscarán dar el primer paso hacia el título. (Foto: archivo)

Los dos representantes de Liga Mayor que jugarán este sábado buscarán dar el primer paso hacia el título. (Foto: archivo)

La primera edición de la Supercopa Bantrab comenzará este sábado con los octavos de final, una fase que reunirá a 16 equipos en busca del primer título del certamen.

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La jornada tendrá como principales atractivos las presentaciones de los dos equipos de Liga Mayor que verán acción este sábado: Xelajú y Antigua.

Los chivos afrontarán el torneo con un plantel juvenil, ya que reservaron a su equipo principal debido a una gira previamente programada por Estados Unidos.

La actividad arrancará a las 9:00 a. m. con el duelo entre Flores FC y Nueva Santa Rosa. Más tarde, a las 3:00 p. m., el cuadro altense hará su debut frente a Sayaxché.

 

 

La jornada sabatina concluirá con dos encuentros programados para las 7:00 p. m. Antigua visitará a Amatitlán, mientras que el Deportivo Municipal R-19 se enfrentará a San Pedro.

Esta fase finalizará el domingo con tres partidos simultáneos a las 11:00 horas. Los Toros de Taxisco enfrentarán a Chiquimulilla, Acatenango a Santa Lucía Cotzumalguapa y Fraijanes a Mixco. La primera ronda concluirá a las 2:00 p. m. con el duelo entre Poptún y Aurora.

Los árbitros designados para cada partido de los octavos de final. (Foto: Bantrab)
Los árbitros designados para cada partido de los octavos de final. (Foto: Bantrab)

Fueron reemplazados

El torneo, sin embargo, tendrá modificaciones respecto a la lista original de participantes. Municipal y Suchitepéquez notificaron que no competirán al considerar que el certamen afectaría la planificación de sus respectivas pretemporadas.

Ante estas bajas, la organización designó a Aurora y Santa Lucía Cotzumalguapa para ocupar sus lugares en el cuadro de competencia.

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