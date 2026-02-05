Versión Impresa
Surge video de ataque armado donde falleció un presunto asaltante en zona 1

  • Por Geber Osorio
04 de febrero de 2026, 19:13
Ciudad de Guatemala
Las autoridades se encargarán de determinar la causa del ataque armado en la zona 1. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El presunto delincuente fue atacado a disparos en la vía pública este miércoles.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja un fallecido este miércoles en la zona 1

Durante la tarde de este miércoles se registró un incidente armado, el cual quedó grabado en video, en la 5a. avenida y 16 calle, en la zona 1 de la ciudad capital.

En las imágenes se observa el momento en que un presunto asaltante se moviliza entre los vehículos que esperan a que el semáforo dé luz verde.

Sin embargo, al momento en que se cruza enfrente de una camioneta de color rojo, a un costado de un poste de luz, es atacado a disparos.

Este hombre fallece inmediatamente y su cuerpo queda tendido sobre la acerca, según se observa en las imágenes.

Mira aquí el video:

La Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar para acordonar la escena y llevar a cabo las diligencias de ley, además de verificar la causa del hecho.

