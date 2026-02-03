Versión Impresa
Graban una colisión que dejó varias personas lesionadas en Quetzaltenango

  • Por Reychel Méndez
03 de febrero de 2026, 11:49
De este percance, una familia quedó herida. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

Dos adultos y tres menores de edad resultaron lesionados tras el percance.

El video de un accidente ocurrido el domingo 1 de febrero se hizo viral este martes 3. En las imágenes se puede apreciar como un picop que circula sin control, impacta una motocicleta en la que viajan dos adultos y tres menores.

El percance ocurrió en la 26 avenida, entre 3ª y 4ª calle de la zona 7 de Quetzaltenango

El choque involucró a dos vehículos y a una motocicleta. (Foto: Redes Sociales)
Bomberos Voluntarios trasladaron a los heridos a un centro asistencial. También, el piloto del picop fue ingresado al hospital bajo custodia policial. 

