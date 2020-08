Surgen más videos del momento de la explosión en Beirut

Beirut vivió este miércoles "una situación apocalíptica" un día después de dos enormes explosiones provocadas por toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de la ciudad, que provocaron más de cien muertos, miles de heridos y dejaron sin techo a cientos de miles de personas.

Según el último balance del ministerio de Sanidad, murieron 113 personas, hay decenas de desaparecidos y más de 4 mil heridos.

MIRA:

El gobernador de Beirut, Marwan Aboud, indicó que hasta 300 mil personas se quedaron sin domicilio debido a los enormes daños que, según él, afectaron a más de la mitad de la capital de unos dos millones de habitantes.



Conforme las horas pasan, surgen nuevos videos del momento de la explosión que afectó a cientos de personas.

BREAKING - New video from Beirut shows citizens in shock at the time of the MASSIVE explosion pic.twitter.com/G6tPtHpHPK — SV News (@SVNewsAlerts) August 5, 2020

En una de las imágenes compartidas se observa cómo algunos ciudadanos realizan sus actividades normales y la ola expansiva de la explosión les llega con toda la fuerza.

LEE:

Según las autoridades, unas 2,750 toneladas de nitrato de amonio, almacenado "sin medidas de seguridad" en el puerto de Beirut están en el origen de las explosiones, las peores de la historia de la capital libanesa.

TAMBIÉN:

BREAKING - Lebanese government has decided to place all Beirut Port officials under temporary house arrest until they can determine "responsibility for the explosion" - LBC pic.twitter.com/X0bbgDgrFD — SV News (@SVNewsAlerts) August 5, 2020