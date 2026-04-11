Alejandra Higueros y César Aguilar sellan boleto a los próximos JCC

Alejandra Higueros y César Aguilar aseguraron su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad de poomsae, confirmando su buen momento de la disciplina.
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Higueros, tercera del mundo, lideró la competencia y se quedó con el primer lugar tras una ejecución sólida y precisa que le valió una nota de 8.466.
Por su parte, Aguilar, ubicado en el puesto 18 del ranking, también cumplió al finalizar segundo con 8.350, en una prueba exigente donde el oro fue para el mexicano William Arroyo.
La competencia se disputó en el Pabellón de Esgrima de Santo Domingo, República Dominicana, donde los chapines volvieron a destacar.
Estos logros se suman a los obtenidos en kyorugi, redondeando un clasificatorio exitoso y reflejando el crecimiento del taekwondo guatemalteco en todas sus modalidades.
Toma nota
Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de este año.