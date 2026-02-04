Versión Impresa
Temblor de 4.0 sorprende a guatemaltecos la tarde de este 4 de febrero

  • Por Geber Osorio
04 de febrero de 2026, 16:42
Este sismo es el segundo del día en el territorio guatemalteco. (Foto: archivo/Soy502)

El epicentro del sismo fue en el departamento de Quetzaltenango. Es el segundo temblor del día en el territorio nacional.

Un temblor fue sensible en una parte del territorio guatemalteco a las 16:05 horas de este miércoles 4 de febrero.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.0.

La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Quetzaltenango.

La profundidad del mismo ocurrió a 169.62 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni heridos.

Esta mañana a las 10:40 horas también se registró un sismo de magnitud 3.7 en el departamento de Alta Verapaz.

