Temblor de 4.0 sorprende a guatemaltecos la tarde de este 4 de febrero

El epicentro del sismo fue en el departamento de Quetzaltenango. Es el segundo temblor del día en el territorio nacional.
Un temblor fue sensible en una parte del territorio guatemalteco a las 16:05 horas de este miércoles 4 de febrero.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.0.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Quetzaltenango.
La profundidad del mismo ocurrió a 169.62 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni heridos.
Esta mañana a las 10:40 horas también se registró un sismo de magnitud 3.7 en el departamento de Alta Verapaz.