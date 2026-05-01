Temblores sorprenden a guatemaltecos este viernes 1 de mayo

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Durante la mañana de este viernes 1 de mayo se registró un temblor de magnitud 3 grados a las 11:50 horas.

El epicentro del movimiento sísmico fue en el municipio de San Vicente Pacaya, Escuintla.

El sismo tuvo una profundidad de 8.27 kilómetros.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

01 de mayo de 2026. 11:50:50 hrs.

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Mientras que el segundo temblor se registró a las 12:10 horas. A una profundidad de 19 kilómetros.

El segundo temblor fue de 3.3.