Toledo está en Nueva Zelanda para segundo torneo de Asia 2026

Nueva Zelanda le da la bienvenida al golfista guatemalteco, José Toledo, quien a partir de este jueves jugará el segundo torneo de la gira asiática de golf 2026: el New Zeland Open, en la ciudad de Queenstown. El jugador se medirá a otros 155 participantes de todo el mundo, que buscarán el triunfo en el prestigioso certamen.

El 105 Abierto de Nueva Zelanda presentado por Millbrook Resort, continúa ganando impulso previo a los días de competencia. Esto debido al alto nivel de competitividad que existirá, con lo cual ha generado mucha expectativa entre los amantes del golf, en esa parte del mundo.

Esta competición será de gran trascendencia para Toledo, quien compartirá con jugadores de clase mundial. Estrellas como los ganadores del PGA Tour, Kevin Na, Nick Watney, y Kyle Stanley, viajarán a Queenstown, para esta edición del certamen.

Na, cinco veces ganador del PGA Tour, reconocido por su brillantez en el juego corto y su espíritu competitivo, debutará en el Abierto de Nueva Zelanda; mientras que, Watney, también cinco veces campeón del PGA Tour, y exjugador de la Ryder Cup, participará en uno de los torneos más emblemáticos de Asia. Stanley regresará a Nueva Zelanda tras un descanso de 15 años.

"Desde hace algunos días vine a Nueva Zelanda para empezar con las prácticas y llegar lo mejor preparado a la competición. Me siento muy feliz por estar en el segundo torneo de la gira asiática 2026", reconoció el jugador guatemalteco.

Toledo, quien tiene planificado jugar toda la gira asiática de golf, ya que es un tour que brinda puntos importantes en el ranquin mundial, y, por ende, brinda la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se siente satisfecho por la oportunidad que le podría brindar la clasificación a la justa olímpica.

Toledo jugará el Abierto de Nueva Zelanda, junto a otros 155 jugadores de todo el mundo. La bolsa de premios de este certamen es $1.2 millones. (Foto: José Toledo)

"Mi objetivo es estar en los Juegos Olímpicos, para esto me he preparado. Es clave ganar la mayor cantidad de puntos y así logra el boleto", agregó. Respecto a su estancia en ese país, "Estoy muy contento de jugar en Nueva Zelanda, que lugar más bonito, creo que es el país más lindo en el que he estado", reconoció.

Para Toledo, esta será su tercera participación en el Abierto de Nueva Zelanda. "Las rondas de práctica se realizan en dos campos, eso desgasta un poco más de lo habitual, pero por eso me vine unos días antes, para poder sobrellevar estas situaciones, el clima parece que estará con frío y con lluvia, y será un factor a tomar en cuenta, pero me he preparado bien, a la espera que los resultados se den por si solos", dijo el profesional chapín.