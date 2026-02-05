Trágico accidente deja un joven conductor fallecido en la calzada San Juan

-

El tránsito se ha visto afectado debido al cierre de un carril en el sector.

Un fatal accidente de tránsito se registró este miércoles 4 de febrero en la calzada San Juan y 6a. avenida, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que en el lugar quedó fallecido el conductor de un vehículo de dos ruedas.

Esta persona fue identificada como: Byron Estuardo Cua, de 24 años, según informó Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas confirmaron que la víctima murió por politraumatismo y la Policía Nacional Civil (PNC) ya acordonó la escena para que se realicen las diligencias respectivas, a la espera del Ministerio Público (MP).

El otro vehículo involucrado en el percance vial no se encontró en el lugar, por lo que se presume huyó.

Motorista sufre accidente de tránsito sobre la calzada San Juan y 6ta Av. zona 7 capital. Al ser evaluado, presentaba politraumatismo y quedó fallecido en el lugar. pic.twitter.com/lUMGLyzJWa — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 5, 2026

Ruta alternas

Este incidente también está afectando el tránsito en el sector, pero la PMT habilitó un carril para agilizar la circulación. Además, recomiendan utilizar las siguientes rutas alternas: calzada Roosevelt, bulevar La Madre y Anillo Periférico.