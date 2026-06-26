Trágico accidente: niña muere mientras viajaba con su padre

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El padre lloraba sobre el cuerpo de la pequeña tras el fuerte accidente.

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Escenas de dolor se vivieron en la 12 calle y 3a. avenida de la zona 4, Quiché, donde un padre lloraba desconsolado sobre el cuerpo de su hija de 5 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando ambos se desplazaban en motocicleta.

Según información preliminar, Alison Sofía Soto Solórzano, viajaba junto a su padre cuando fueron atropellados por el conductor de un vehículo que, presuntamente, no respetó una señal de alto.

La niña salió expulsada y quedó tendida sobre el pavimento, mientras el padre, en medio de la conmoción, expresó entre lágrimas: "Que Dios te perdone", al referirse al responsable del hecho.

El conductor del auto huyó de lugar. (Foto: Alfonso López/colaborador)

El socorrista Cristian Quiñónez, de Bomberos Voluntarios, informó que en la escena se brindó atención a un hombre que presentaba crisis nerviosa, mientras que la menor ya no contaba con signos vitales, ya que sufrió politraumatismo.

Querían emprender

Alison y sus padres originarios de la ciudad de Guatemala llegaron hace poco a la localidad para iniciar un pequeño negocio de reparación de lavadoras. La menor acompañaba a su padre a comprar el almuerzo cuando ocurrió la tragedia. El responsable se dio a la fuga.