Los tres escándalos que enfrentó el Ejecutivo en una semana

-

En la última semana, el Ejecutivo, con el presidente Bernardo Arévalo al frente, ha enfrentado tres situaciones relacionadas con su administración.

En cuestión de siete días, el Organismo Ejecutivo con el presidente Bernardo Arévalo al mando, ha enfrentado tres situaciones: renuncia del ministro de Gobernación, petición de antejuicio contra el titular del Ministerio de Salud y la orden de juez para anular al partido que lo llevó al poder.

El primero fue la salida del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, quien dejó el país y renunció de su cargo, tras la fuga de reos de la cárcel de Fraijanes II, revelada el pasado 12 de octubre.

Sin embargo, el funcionario permaneció una semana más en ese puesto, pese a que ya había sido oficializado su sustituto el juez Marco Antonio Villeda el pasado 17 de octubre.

Hace seis días, el domingo 19 de octubre, Jiménez anunció en sus redes sociales que daría un mensaje a la nación, hecho que no se concretó y tres días después, trascendió su salida del país y se presume que fue con dirección a Panamá.

Al ser cuestionado sobre el paradero del exministro el 24 de octubre, en la conferencia La Ronda, el presidente Arévalo dijo desconocer en dónde estaba Jiménez.

"Sabemos que, como parte de la etapa de salida, él estaba en un proceso de colaboración con el Gobierno de Estados Unidos para avanzar en la investigación del Barrio 18 y temas de narcotráfico", dijo el mandatario.

Juramentación de Marco Antonio Villeda, el pasado 24 de octubre para sustituir a Francisco Jiménez en el Ministerio de Gobernación. (Foto: SCSPR/Soy502)

Por aparte, el 21 de octubre, en conferencia de prensa, el Ministerio Público anunció que solicitó el antejuicio contra el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

En ese mismo caso, el ente investigador dio a conocer que se emitió órdenes de captura para varios exfuncionarios vinculados a la firma del contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Pese a que no se presentaron denuncias, el fiscal Rafael Curruchiche mencionó al hermano de Bernardo Arévalo, Martín Arévalo, dentro del entramado.

Sobre estas acusaciones, Arévalo respondió que la "acusación es espuria e inventada, es tan espuria como sus autores, darles credibilidad a los audios es francamente medio ingenuo", y agregó que el MP lo que hace es tratar "de proteger que alguien para que siga haciendo negocio con el dinero del pueblo".

Respecto al relevo en el MP, previsto para mayo de 2026, el presidente ha enfatizado en que él será quien elija al próximo fiscal general. Esto será desde una nómina de seis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación. Lo anterior significa que a la fiscal Consuelo Porras, le restan siete meses al frente del MP.

En tercer lugar, está la resolución del juez séptimo de Primera Instancia Penal Fredy Orellana, quien giró oficios al Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que desconozcan a los funcionarios electos por el partido político Movimiento Semilla.

Debido a esta resolución, dos abogados accionaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar la toma de posesión y exigir que se respete la decisión de la transición democrática tras últimas elecciones generales de 2003, mismas que le dieron la victoria a Arévalo.

El presidente anunció en sus redes sociales que se emitirá una cadena nacional este domingo 26 de octubre a las 20:00 horas.