Tribunal Supremo Electoral acelera los preparativos para las elecciones de 2027

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Autoridades electorales presentan cronograma preliminar del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza en los preparativos del proceso electoral de 2027 al presentar a representantes de las organizaciones políticas el cronograma preliminar de las próximas elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano.

El documento, aprobado previamente por el pleno de magistrados del TSE, establece como fecha para la celebración de las elecciones generales el 27 de junio de 2027, mientras que una eventual segunda elección presidencial quedó programada para el 22 de agosto de 2027.

Durante la reunión, la directora Electoral del TSE, Gloria Azucena López, explicó que el cronograma aún tiene carácter preliminar, ya que las fechas adquirirán carácter oficial únicamente cuando el Tribunal emita el decreto de convocatoria a elecciones.

"Ya estamos en preparación del proceso electoral. Como saben, un proceso electoral concluye y se empieza a preparar el siguiente proceso electoral. Hemos estado trabajando todo este tiempo en preparación de las elecciones 2027", afirmó la funcionaria.

La directora Electoral Gloria López brindó detalles sobre el cronograma aprobado por el pleno de magistrados del TSE. (Foto: Wilder López / Soy502)

López explicó que la planificación contempla tres grandes fases, la primera del 22 de enero al 28 de marzo de 2027, la segunda del 29 de marzo al 25 de junio y la tercera del 27 de junio al 30 de noviembre.

La tercera fase abarca la jornada electoral, los escrutinios, una eventual segunda vuelta y las actividades posteriores al proceso.

"Ya están las previsiones presupuestarias. Cuando nos indiquen, se harán las requisiciones para el mobiliario electoral y todos los materiales e insumos electorales en preparación del proceso", señaló la funcionaria.

Asimismo, explicó que actualmente se desarrollan actividades preelectorales como la verificación de centros de votación en todo el país, trabajo que la institución realiza desde hace dos años para evaluar tanto los establecimientos utilizados en las elecciones anteriores como nuevas alternativas.

(Infografía: generada con IA / Soy502)

Según la planificación del TSE, para el proceso electoral de 2027 se proyecta instalar aproximadamente 29,450 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en alrededor de 4,205 centros de votación.

Principales fechas del cronograma

La primera fase iniciará el 22 de enero de 2027 con la convocatoria oficial a elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano.

Un día después comenzará el período para la designación de fiscales nacionales de los partidos políticos, así como la postulación e inscripción de candidatos y la constitución e inscripción de comités cívicos electorales, procesos que concluirán el 28 de marzo.

Dentro de esta etapa también se fijó el 20 de marzo como fecha límite para la inscripción de ciudadanos en el padrón electoral y el 27 de marzo vencerá el plazo para integrar las juntas electorales departamentales.

(Infografía: generada con IA / Soy502)

La segunda fase comprenderá el período de campaña electoral, que se desarrollará del 29 de marzo al mediodía del 25 de junio de 2027.

Durante esos meses también se efectuará la depuración del padrón electoral del 1 al 14 de abril, la impresión y publicación del padrón del 24 al 30 de abril, la integración de las juntas electorales municipales y de las Juntas Receptoras de Votos, así como la preparación y distribución del material electoral.

El cronograma también establece los períodos autorizados para la publicación de encuestas y estudios de opinión, las fechas para la publicidad del financiamiento electoral y las restricciones para el expendio de bebidas alcohólicas previo tanto a la primera como a la eventual segunda elección presidencial.

Finalmente, la tercera fase iniciará el 27 de junio, día en que se celebrarán las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano.

(Infografía: generada con IA / Soy502)

Ese mismo día comenzará la transmisión de resultados por parte de las Juntas Receptoras de Votos y posteriormente se desarrollarán las audiencias de revisión de escrutinios.

En caso de que ningún binomio presidencial obtenga la mayoría requerida, la segunda elección para presidente y vicepresidente quedó programada para el 22 de agosto de 2027, fecha que también serviría para realizar eventuales repeticiones de elecciones derivadas de nulidades.

El cronograma concluye con la divulgación oficial de resultados, prevista del 1 al 8 de diciembre de 2027, ya que la Ley Electoral señala que se debe hacer dentro de los ocho días siguientes de terminado el proceso electoral.

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Avances logísticos

Como parte de la organización del proceso, López informó que la Dirección Electoral también trabaja en el mantenimiento y renovación del mobiliario electoral, incluyendo un análisis sobre la posible adquisición de atriles de cartón, propuesta que será presentada próximamente al pleno de magistrados con un estudio de costo-beneficio.

Además, indicó que ya fue trasladada a la Dirección Administrativa la solicitud para identificar un inmueble que albergue el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE).

Dicho centro deberá contar con aproximadamente 6,000 metros cuadrados, bodegas, áreas de logística, seguridad permanente, espacio para resguardar más de 50 millones de papeletas electorales y permitir la movilización de camiones y furgones durante el desarrollo del proceso.

La funcionaria explicó que, aunque tradicionalmente el COPE ha funcionado en el Parque de la Industria, el Tribunal evalúa administrativamente las alternativas que cumplan con los requerimientos técnicos y de seguridad necesarios para la operación electoral.