Se triplica el número de personas que llegan a albergues

Se habilitaron albergues debido a las bajas temperaturas estos últimos días.
Mientras las temperaturas en la Ciudad de Guatemala llegaron hasta los 4 grados centígrados, la Municipalidad de Guatemala y la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres (Conred), habilitaron dos albergues, uno en la 13 calle A 5-30, colonia El Gallito, zona 3 y otro en el salón comunal Manuel Colom Argueta en la zona 2.
Al menos 25 personas se refugiaron la noche del lunes, hasta tres veces más de las personas que llegan a diario, indicó Erlinda Consuelo Pérez "Mamá Linda", cómo le conocen, quien indica que el albergue se habilita todos los años desde noviembre hasta marzo o abril.
"Han venido personas de zona 5, zona 7, zona 11 y muchos lugares, hasta no guatemaltecos, todos son bien recibidos, siempre preguntan: ¿Cuánto tiempo puedo pasar?. Yo les digo que el tiempo que quieran siempre y cuando se porten bien", informó Erlinda Pérez.
Para ingresar al albergue las personas deben llegar a partir de las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, deben lavarse los pies o ducharse, y acomodar sus pertenencias en las camas, se les reparte una cena y después deben lavar sus platos, hay una televisión que se queda encendida hasta las 10 de la noche y la luz se apaga a las 9, al otro día se abren las puertas a las 6 de la mañana y las mismas personas realizan la limpieza del lugar.
Un grupo de cuatro voluntarios y elementos de la Policía Municipal se encargan de que todo transcurra con normalidad, no se deja que las personas ingresen bajo estados alterados o que se consuman drogas o alcohol durante el tiempo dentro del albergue.
Según la Municipalidad de Guatemala, los albergues permanecerán habilitados hasta nueva orden.