Se triplica el número de personas que llegan a albergues

Se habilitaron albergues debido a las bajas temperaturas estos últimos días.

Mientras las temperaturas en la Ciudad de Guatemala llegaron hasta los 4 grados centígrados, la Municipalidad de Guatemala y la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres (Conred), habilitaron dos albergues, uno en la 13 calle A 5-30, colonia El Gallito, zona 3 y otro en el salón comunal Manuel Colom Argueta en la zona 2.

Hasta el momento se encuentran dos albergues abiertos en la ciudad. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Al menos 25 personas se refugiaron la noche del lunes, hasta tres veces más de las personas que llegan a diario, indicó Erlinda Consuelo Pérez "Mamá Linda", cómo le conocen, quien indica que el albergue se habilita todos los años desde noviembre hasta marzo o abril.

"Han venido personas de zona 5, zona 7, zona 11 y muchos lugares, hasta no guatemaltecos, todos son bien recibidos, siempre preguntan: ¿Cuánto tiempo puedo pasar?. Yo les digo que el tiempo que quieran siempre y cuando se porten bien", informó Erlinda Pérez.

Para ingresar al albergue las personas deben llegar a partir de las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, deben lavarse los pies o ducharse, y acomodar sus pertenencias en las camas, se les reparte una cena y después deben lavar sus platos, hay una televisión que se queda encendida hasta las 10 de la noche y la luz se apaga a las 9, al otro día se abren las puertas a las 6 de la mañana y las mismas personas realizan la limpieza del lugar.

Los albergues brindan una cena a quienes logran espacio. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Un grupo de cuatro voluntarios y elementos de la Policía Municipal se encargan de que todo transcurra con normalidad, no se deja que las personas ingresen bajo estados alterados o que se consuman drogas o alcohol durante el tiempo dentro del albergue.

Según la Municipalidad de Guatemala, los albergues permanecerán habilitados hasta nueva orden.