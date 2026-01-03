Versión Impresa
Trump afirma que Maduro intentó encerrarse en búnker antes de ser capturado

  • Por Geber Osorio
03 de enero de 2026, 15:03
Donald Trump
Nicolás Maduro no pudo cerrar la puerta del búnker, aseguró Donald Trump. (Foto: redes sociales)

Nicolás Maduro no logró cerrar la puerta del búnker, donde pretendía esconderse para evitar su captura.

Donald Trump indicó que logró observar en tiempo real la captura de Nicolás Maduro, la cual se llevó a cabo la madrugada de este sábado 3 de enero, en Caracas, Venezuela.

Según aseguró el mandatario estadounidense, Maduro quiso encerrarse en un búnker, luego de enterarse de los ataques realizados por las fuerzas militares de Estados Unidos, era parte del plan realizada para ejecutar su detención.

Durante esta operación "hubo mucha resistencia, lucha intensa y los venezolanos estaban sorprendidos, porque la acción fue demasiado rápida", dijo Trump.

Asimismo, mencionó que "Maduro estaba tratando de ir a su escondite seguro, aunque ni tan seguro porque hubiéramos podido tumbar la puerta en unos 47 segundos, sin importar que tan gruesa hubiese sido".

"A pesar de que el dictador venezolano pudo entrar a ese cuarto fortificado, no pudo cerrar la puerta, por lo que terminó siendo capturado por las fuerzas especiales", agregó Trump.

