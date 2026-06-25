TSE afirma que acatará lo que resuelva la CC sobre restricción de celulares

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Medida forma parte de una estrategia integral de protección informática y de seguridad institucional, según el TSE.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que acatará la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada contra la restricción para ingresar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a las instalaciones de la institución.

La medida implementada recientemente por el Tribunal forma parte de una estrategia de protección informática que se adoptó debido a los recientes ataques cibernéticos perpetrados en contra de instituciones públicas.

Rosa Rivera, magistrada presidenta del TSE, indicó que hasta el momento el órgano electoral únicamente tiene conocimiento de la acción constitucional a través de los medios de comunicación y que aún no ha sido notificado oficialmente por el máximo tribunal del país.

La magistrada explicó que la decisión de restringir el ingreso de dispositivos electrónicos respondió a una medida preventiva orientada a proteger la información y la documentación bajo resguardo del Tribunal.

"La idea es proteger precisamente toda la documentación que está a cargo nuestro, entonces fue una cuestión de manera preventiva", señaló la funcionaria.

La presidenta del TSE Rosa Rivera, señala que son respetuosos de la Ley y acatarán lo que diga la Corte. (Foto: Wilder López / Soy502)

Rivera destacó que posteriormente el pleno emitió una resolución mediante la cual se establecieron áreas específicas dentro de la institución donde sí está permitido el uso de aparatos electrónicos, con el propósito de garantizar el trabajo de los periodistas y demás usuarios.

"Estamos salvaguardando el derecho de ustedes los periodistas que tienen de poder ingresar con sus aparatos y teléfonos, porque ese es el trabajo que ustedes desempeñan. En cuanto a eso, nosotros no tenemos ningún inconveniente", manifestó la presidenta del TSE.

Asimismo, reiteró que el Tribunal respetará la decisión que adopte la CC porque son "respetuosos de la ley".

Acción de inconstitucionalidad

El pasado 24 de junio, el abogado y exdiputado Fernando Linares-Beltranena presentó una acción de inconstitucionalidad general parcial para dejar sin efecto la Circular Presidencial 04-2026 emitida por el TSE.

La acción cuestiona la disposición mediante la cual se prohibió el ingreso a las instalaciones del órgano electoral de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video, relojes inteligentes, lentes con cámara integrada y cualquier otro dispositivo electrónico.

El recurso busca que la CC determine si dicha restricción se ajusta al marco constitucional, mientras el TSE mantiene vigente la medida anunciada el pasado 25 de mayo.

En ese momento, el órgano electoral informó que quedaba restringido el ingreso de teléfonos celulares, memorias USB, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo de almacenamiento de datos, argumentando la necesidad de proteger la información sensible que administra la institución.

Además, el Tribunal dio a conocer que trabaja en la creación de una Dirección de Ciberseguridad, cuya estructura, según indicó entonces, se encuentra en una fase avanzada de implementación.