Ted Hendricks, el único guatemalteco en jugar y ganar en la NFL

En la gran y amplia historia de la NFL, la mayor liga de futbol americano en el mundo, solamente ha habido un jugador guatemalteco que se han dado el lujo de representar al país e incluso tocar la gloria en más de una ocasión.

Se trata de Ted Hendricks, quien fue un defensivo destacado en la época de los 70's y 80's en el emparrillado y que llegó a disputar más de 200 juegos en la liga norteamericana.

Nacido en la Ciudad de Guatemala en 1947, Hendricks, de madre guatemalteca y padre estadounidense, vivió hasta sus 18 años en el país, antes de continuar sus estudios universitarios en la nación de su progenitor, en donde rápidamente se abrió terreno en este deporte.

Con sus 2.01 metros de altura y su buena condición física, destacó con los Huracanes de la Universidad de Miami y eso le valió para dar el salto a la profesionalidad, luego de ser seleccionado por los Baltimore Colts (ahora Indianapolis Colts), en 1969, año de su debut en la NFL.

Hendricks dio un impacto inmediato en los potros, con los que jugó hasta 1973 y de donde se llevó el título del Super Bowl V (1971).

Jugó un año para los Green Bay Packers (1974) y luego, en 1975, firmó con los Oakland Raiders (hoy en día Las Vegas Raiders), en donde se convirtió en una auténtica leyenda.

Con los malosos, jugó un total de nueve temporadas y conquistó el trofeo Vince Lombardi en tres ocasiones (1977, 1981 y 1984), incluido el que ganó en su último juego como profesional, para retirarse por todo lo alto.

Es el líder en bloqueos de patadas en la historia de la NFL con 25, que le valió para que, en 2019, el NFL Football Journal lo nombrara como el mejor de la historia en ese rubro.

Además, The Sporting News lo colocó en el puesto 64 de los 100 mejores jugadores de la historia en 1990, año en el que se ganó el honor de entrar al Salón de la Fama de la NFL, algo que no es para cualquiera.