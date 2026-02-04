Willy Olivera apunta a llevar a Guatemala a su primer Mundial Sub-17

-

La Selección Sub-17 de Guatemala buscará clasificar al Mundial de la mano del técnico Willy Olivera.

"He pasado más tiempo en Guatemala que en Uruguay. Mi esposa y mis hijos son guatemaltecos. Sueño con ir al Mundial", dice Willy Olivera a horas del debut de Guatemala en la Clasificatoria Sub-17 de la Concacaf.

Del grupo de 4 selecciones, solo el primer lugar dirá presente en la Copa del Mundo de Catar 2026. "Ir a un Mundial es lo máximo a lo que aspira alguien en su carrera. Es un sueño. Además, apostamos por dejar buenos jugadores para futuros procesos de selección mayor", dice el estratega.

En abril del año pasado el charrúa asumió el proceso respaldado por su experiencia en la Liga Nacional, su recorrido en todas las ligas federadas (Primera, Segunda y Tercera) y su trayectoria en fuerzas básicas.

"Sé la responsabilidad que tengo y la importancia de poder hacer historia, porque sería la primera vez en clasificar a un Mundial en esta categoría. El proceso lo iniciamos en mayo y ahora ya solo estamos cuidando los últimos detalles".

Esta Sub-17 busca sumarse al listado de combinados juveniles mundialistas, tras los procesos Sub-20 de 2011 y 2021. (FOTO: Rudy Martínez / Colaborador)

Sobre el torneo y el rival a vencer. "Haití es difícil, viene con jugadores que disputaron el Mundial el año pasado. De Antigua y Barbuda y de Granada casi no hemos conseguido nada. Pero, nosotros tenemos un buen conjunto, tenemos claro el objetivo y vamos a luchar hasta último momento".

"El comienzo siempre cuesta, estamos trabajando en lo psicológico para no comer ansías. Vamos a ir partido a partido. Conoceremos a los rivales con el pasar de las jornadas", afirma.

Los partidos:

Guatemala vs Antigua y Barbuda

Jueves, 5 de febrero

Hora: 7:00 p.m.

Estadio Cementos Progreso

Guatemala vs Granada

Sábado, 7 de febrero

Hora: 8:00 p. m.

Estadio Cementos Progreso

Guatemala vs Haití

Martes, 10 de febrero

Hora: 7:00 p. m.

Estadio Cementos Progreso