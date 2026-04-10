Así será el ingreso de vehículos a la USAC al reanudar actividades académicas

Desde este viernes se reanudaron las actividades en el campus central y se inician los preparativos para el regreso de los estudiantes.
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Luis Pedro Ortiz, Director general de Administración de la Universidad de San Carlos, indicó que desde las primeras horas de este viernes 10 de abril se retomaron labores en el campus central.
Asimismo, dio a conocer que se están realizando las labores correspondientes para recibir a los estudiantes en las aulas y retomar las clases presenciales la siguiente semana; sin embargo, la fecha dependerá de cada unidad académica.
Varias facultades ya han solicitado retomar las clases en el campus central y será en los próximos días cuando se conozca la fecha de incorporación.
Sobre el ingreso
Por el momento únicamente se mantendrá abierto el ingreso por la avenida Petapa, debido a los trabajos de investigación antropológico que solicita el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH) para conformar el proyecto de cuatro viaductos en el campus universitario.
De ese modo, este será el único ingreso para catedráticos y estudiantes mientras se llevan a cabo las labores antropológicas.