Jetcar es trasladado a un predio tras muerte de Jesler Palacios

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El vehículo acuático fue retirado del lago de Atitlán tras el trágico suceso.

Luego de que fuera rescatado el cuerpo sin vida de Jesler Estuardo Palacios Recinos, quien se encontraba desaparecido en el lago de Atitlán tras lanzarse de un jetcar, fue vista esta embarcación en un predio.

Según han indicado medios locales, el jetcar había sido remolcado por miembros de la Capitanía Lacustre de Atitlán tras la desaparición de Palacios, y permaneció atado en un muelle, en Panajachel, Sololá.

Pero tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades se habrían encargado de retirar del lago este vehículo acuático y trasladarlo durante la noche del pasado viernes a un predio privado.

En ese lugar son trasladados regularmente los vehículos que se ven involucrados en accidentes de tránsito, según mencionaron los medios locales.

Sin embargo, aún no se ha confirmado si las autoridades se encargaron de consignar el jetcar para continuar con las investigaciones de lo sucedido.

El hallazgo

El cuerpo de Jesler Palacios fue hallado la tarde del pasado viernes tras haber sido olfateado por la sección canina de los Bomberos Voluntarios.

El cuerpo sin vida finalmente fue rescatado por los socorristas, ya que el mismo comenzó a flotar, posteriormente fue llevado a la superficie y entregado a los familiares.