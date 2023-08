Viajera narra la incómoda experiencia que vivió en Guatemala (video)

-

La viajera estadounidense se hizo viral al contar una desafortunada experiencia que vivió estando en Guatemala.

Andrea Bold Body Fit es una joven estadounidense que presume sus viajes en redes sociales. A través de curiosos videos, se ha dado a conocer a nivel internacional creando una amplia comunidad.

En abril de este año, la viajera se hizo viral por presumir su visita a Guatemala y mostrar cómo disfrutar del país con cien dólares en el bolsillo.

Sin embargo, recientemente la tiktoker volvió a acaparar la atención con un video sobre el país, pero esta vez por contar a sus seguidores una desafortunada experiencia que vivió.

Mediante dos videos, Andrea narró cómo fue víctima de robo cuando viajaba en Tuc tuc en un sector del departamento de San Marcos.

"Recientemente fui a San Marcos, Guatemala. Me subí a un tuc tuc y fui a un lugar de yoga para esperar una hora y media mientras mi hotel estaba listo... Llegué al lugar y fue como '¡rayos! ¿dónde está mi teléfono?'", cuenta la joven.

Ante ello, Andrea decidió volver a donde había pasado en el vehículo pero no encontró nada. Inmediatamente, decidió llamar a su número de celular, pero este ya sonaba como apagado.

"Así que le hablé a la policía y encontraron al conductor del tuc tuc", agregó. La viajera dijo que el piloto dijo que no había visto ningún celular y que quizá este se había caído en el camino.

Sin embargo, ella no le creyó por lo acudió de nuevo a las autoridades, quienes interrogaron al hombre sobre sus datos. Ante ello, este salió huyendo en su tuc tuc, hasta chocar.

Finalmente, la creadora de contenido reveló que hasta su hermano salió interrogado tras el incidente. Por fortuna, Andrea recuperó su móvil, después de que una niña se acercara a entregárselo, algo que hasta ahora no comprende.

"No sabemos si el conductor de tuc tuc le dio el teléfono a la niña, o si ella es su hija. No tengo idea, pero no los culpo por tomar mi celular (...) A pesar de esto, digo que Guatemala es muy seguro", puntualizó.

Así acabó todo: