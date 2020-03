Tras los 6 casos positivos de coronavirus, Covid-19, es necesario entender la importancia de quedarse en casa y no salir si no es necesario, ya que no es disposición antojadiza ni se están limitando derechos, sino es una medida preventiva para cumplir con el mandato del Gobierno y velar por la salud de los guatemaltecos.

Tal como lo han señalado numerosos expertos, el distanciamiento social parece ser una de las mejores medidas para evitar la propagación del llamado coronavirus, pero no todos han tomado consciencia al respecto.

Viendo que es necesario mostrar la importancia de quedarse aislado y para mostrar lo importante que puede llegar a ser adoptar esta acción conjunta, el diario estadounidense Washington Post creó una serie de simulaciones que muestra cómo acatar esta medida en distintos niveles o o implementarla, puede influir en la difusión del virus.

El medio explicó claramente: “La llamada curva exponencial preocupa a los expertos. Si el número de casos continúa duplicándose cada tres días, en mayo habría cerca de cien millones de casos en Estados Unidos”. El artículo explica que esto es sólo matemática, no profecías.

Hay que masificar este video !!! @UAtacama #copiapo #melipilla explica lo importante de quedarse en sus casas, recuerden nosotros podemos ser la vacuna pic.twitter.com/fTJiDj3DoI — Cesar (@cecheverriae) March 15, 2020







Los expertos son enfáticos en que si la mayoría de la gente ignora esta medida, el Covid-19 seguirá expandiéndose sin control durante meses.

El Gobierno de Guatemala ha tomado medidas drásticas para contener el virus en los 6 casos positivos hasta ahora, para algunos son extremistas y otros las aplauden y siguen al pie de la letra. Este video es un claro ejemplo del por qué se deben seguir esas nuevas normas como suspender las clases, disminuir la atención al público, el cierre de las fronteras, la prohibición de actividades con aglomeraciones de todo tipo, y el trabajo desde casa.

Al menos, el coronavirus ha servido para aprovechar las tecnologías como medio de información y herramienta útil para educarse y demostrar como sociedad mayor empatía y trabajo conjunto. Con acciones como estas, es que se vuelve realidad los hashtag #JuntosSaldremosAdelante y #UnidosContraElCoronavirus.

*Con información de Washington Post







