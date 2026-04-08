Retirarán rótulos y vallas en Santa Catarina Pinula (Video)

La decisión fue tomada con el objetivo de limpiar los espacios de la contaminación visual.
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Por medio de redes sociales Sebastian Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, dio a conocer que se ha estado trabajando en el retiro de vallas publicitarias y rótulos que afectan con contaminación visual a las personas que transitan por el área.
Según la información compartida, se retirará el 50% de las mismas en el tramo de Carretera Salvador dentro del municipio, esto con también con el objetivo de mejorar las vistas del municipio ya que en algunos puntos de la carretera, el atractivo es que puede verse la Ciudad de Guatemala.
Estos trabajos se realizan durante las noches y madrugada para no afectar el paso vehicular.