Video: Riña entre conductores deja dos vehículos dañados

Graban la reacción de ambos conductores tras un incidente en el tránsito.
En un video que se ha hecho viral en redes sociales, quedó grabada una riña entre el pasajero de un vehículo particular y un piloto de camión.
El hecho sucedió a inmediaciones de la Avenida Elena cuando por razones desconocidas ambos se inicia unadiscusión, el conductor del automóvil amenaza al piloto del camión con una herramienta en la mano.
Tras golpear el vidrio de la ventana del camión, el piloto de este transporte arremete contra el vehículo particular causándole daños y luego dándose a la fuga.