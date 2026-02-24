Dos conductores se van a los golpes y el momento queda captado en video

El hecho sucedió en medio del tránsito en San Marcos dejando el paso vehicular paralizado por algunos segundos.
La riña entre el piloto de un transporte colectivo y uno de un camión quedó grabado por una persona que presenció la riña.
El hecho sucedió en el kilómetro 241 en jurisdicción de Pajapita, San Marcos cuando ambos protagonistas discutían en medio de la calle.
En el video se observa como uno de los conductores se encontraba sin camisa y trataba de retornar a su vehículo pero el otro conductor mantenía la discusión mientras se empujaban entre sí hasta que terminaron en los golpes.
La riña duró algunos minutos y varias personas intentaron calmar a los involucrados en repetidas ocasiones.
En la grabación también se muestra cómo uno de los pilotos amenaza al otro con un tubo hasta que al fin cada uno regresa a su vehículo.