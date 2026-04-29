Volcán Santiaguito: alertan por caída de ceniza dispersada hasta 100 kilómetros

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La caída de ceniza se ha dispersado hasta 100 kilómetros del volcán Santiaguito.

Durante las últimas horas, el volcán Santiaguito ha presentado descenso de flujos piroclásticos hacia los flancos sur y suroeste, lo que ha generado incremento en la presencia de ceniza en áreas cercanas.

Esta actividad ha sido detectada mediante monitoreo sísmico y acústico, mientras que las condiciones de nubosidad han limitado su observación directa, según indica un boletín vulcanológico especial emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

#Quetzaltenango | Un poblador muestra en este vídeo la situación que se vive en el municipio de El Palmar hoy tras la fuerte actividad del volcán Santiaguito. #AlertaVolcánica #Guatemala pic.twitter.com/bJwfsjjqTL — RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) April 28, 2026

Las comunidades aledañas han reportado caída de ceniza en viviendas y cultivos, la cual se ha dispersado hasta 100 kilómetros en dirección oeste y suroeste.

Además, se mantiene la desgasificación constante y explosiones débiles que elevan columnas de ceniza, por lo que se prevé la continuidad de esta actividad en los próximos días, según enfatizaron las autoridades.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL

BESAN_015_2026

VOLCAN SANTIAGUITO

Guatemala. 28 de abril de 2026

15:10 horas (hora local)

DESCENSO DE FLUJOS PIROCLÁSTICOS#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/Ax5WXw7Oyx — INSIVUMEH (@insivumehgt) April 28, 2026

Recomendaciones

Por lo tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) le recomienda a la población en general, lo siguiente:

Evitar acercarse a zonas cercanas al domo y cauces de descenso de material volcánico.

Cubrir depósitos de agua y alimentos.

Utilizar mascarilla o protección para vías respiratorias.

Limpiar techos de forma segura ante acumulación de ceniza.

Mantenerse informados por canales oficiales.

Ante la actividad volcánica que se registra en el #VolcánSantiaguito, es importante que las comunidades aledañas atiendan las siguientes recomendaciones ante caída de ceniza: pic.twitter.com/R1z1XOaQW6 — CONRED (@ConredGuatemala) April 28, 2026

Asimismo, la Conred le brinda recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, las cuales son las siguientes:

Fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados al descenso de lahares.

Revisar y socializar el mapa de descenso de lahares, así como los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras.

Mantenerse informados a través de medios oficiales como Conred e Insivumeh.

Atender las recomendaciones dadas por los delegados departamentales de la Conred ante el descenso de lahares.

Ante cualquier situación de emergencia o desastre natural, se puede comunicar al teléfono de emergencia nacional: 119.