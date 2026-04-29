Volcán Santiaguito: alertan por caída de ceniza dispersada hasta 100 kilómetros

La caída de ceniza se ha dispersado hasta 100 kilómetros del volcán Santiaguito.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Ceniza del volcán Santiaguito se dispersa (video)
Durante las últimas horas, el volcán Santiaguito ha presentado descenso de flujos piroclásticos hacia los flancos sur y suroeste, lo que ha generado incremento en la presencia de ceniza en áreas cercanas.
Esta actividad ha sido detectada mediante monitoreo sísmico y acústico, mientras que las condiciones de nubosidad han limitado su observación directa, según indica un boletín vulcanológico especial emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Las comunidades aledañas han reportado caída de ceniza en viviendas y cultivos, la cual se ha dispersado hasta 100 kilómetros en dirección oeste y suroeste.
Además, se mantiene la desgasificación constante y explosiones débiles que elevan columnas de ceniza, por lo que se prevé la continuidad de esta actividad en los próximos días, según enfatizaron las autoridades.
Recomendaciones
Por lo tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) le recomienda a la población en general, lo siguiente:
- Evitar acercarse a zonas cercanas al domo y cauces de descenso de material volcánico.
- Cubrir depósitos de agua y alimentos.
- Utilizar mascarilla o protección para vías respiratorias.
- Limpiar techos de forma segura ante acumulación de ceniza.
- Mantenerse informados por canales oficiales.
Asimismo, la Conred le brinda recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, las cuales son las siguientes:
- Fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados al descenso de lahares.
- Revisar y socializar el mapa de descenso de lahares, así como los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras.
- Mantenerse informados a través de medios oficiales como Conred e Insivumeh.
- Atender las recomendaciones dadas por los delegados departamentales de la Conred ante el descenso de lahares.
Ante cualquier situación de emergencia o desastre natural, se puede comunicar al teléfono de emergencia nacional: 119.