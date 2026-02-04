Walter Mínchez, el maestro que ha dedicado más de 40 años a la literatura

-

Escritor, docente y promotor cultural, Walter Mínchez ha contribuido al desarrollo literario de Coatepeque mediante libros, proyectos culturales y formación educativa, consolidando una trayectoria reconocida en el occidente del país.

Walter Rolando Mínchez López, de 67 años, es un escritor guatemalteco con más de 40 años de carrera y destacado por su participación en varias obras de teatro.

Nació el 24 de mayo de 1959, es hijo de Héctor Mínchez Monterroso y Olga López de Mínchez. Es maestro de educación primaria, egresado del INVO de Quetzaltenango.

Mínchez (extremo izquierdo) es miembro activo de los círculos de lectura en el municipio. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Él es originario de Pajapita, San Marcos, pero desde que tenía 3 años vive en Coatepeque, Quetzaltenango, ciudad que prácticamente lo adoptó y donde ha destacado por su trabajo literario, como también docente.

Desde 1994 integra la Asociación de Poetas, Escritores, Compositores y Amigos de la Cultura (Apeca) siendo coautor de la primera Antología de Apeca, publicada en 1995.

Mínchez aportó en la recopilación de poemas para el texto Entre versos y gardenias. (Foto: Amazon)

Luego, en 1998 publicó su primer libro El Último Profeta, con el que dio a conocer su talento literario; fue director de la Casa de Cultura de Coatepeque, fundó la Escuela Municipal de Escultura en Madera, dirigida por el maestro Salvador Imery, otro destacado artistas local.

Por su destacada labor en la escritura, el maestro Walter Rolando, recibió el reconocimiento de Ciudadano Distinguido en 2022, entregado por la Municipalidad de Coatepeque.

Entre sus libros escritos están: Hablemos sobre acoso, Comportamiento cultural, Cuentos de vuestra infancia, Cuentos para la vida y esperanza, El último profeta, y Cuentos fantásticos de gente real, entre otros trabajos.

El maestro ha indicado que por amor a la literatura y gusto personal ha leído varios libros que han quedado marcados entre sus gustos, entre estos Viaje al centro de la tierra, Veinte mil leguas de viaje submarino y De la Tierra a la luna.

Él ha indicado que los recomienda porque son amenos y dejan buena enseñanza tanto literaria como científica, así como de un buen aprendizaje para cada lector.

El docente y escritor es muy querido en el municipio. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Recordó que el libro Viaje al Centro de la Tierra muestra los conocimientos geográficos que el escritor Julio Verne tenía, así como sobre geología, como el comportamiento de los volcanes.

Además, conoce libros escritos por autores locales como Más allá del Xibalbá, del autor Carlos Golcher; Cuentos chapines, del escritor Raúl Hidalgo; Adivina adivinanzas, de Ángel Castillo, y Los relatos, de Rodrigo Pérez Nieves.

Se ha convertido en una figura reconocida dentro del movimiento cultural. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Mínchez afirma que le gusta mucho leer, porque es una buena forma de conocer el mundo, ampliar el conocimiento y pensar bien, además de mejorar el lenguaje y escritura.

En los proyectos literarios en los que ha participado ha contado con apoyo de la Fraternidad de Ciudadanos Distinguidos, Casa de Bellas Artes, Club Literario Coatepeque y la Municipalidad.

La trayectoria de Walter Mínchez refleja cómo la literatura y la educación pueden transformar comunidades, dejando un legado que inspira a nuevas generaciones a valorar la lectura, la escritura y la identidad cultural local.